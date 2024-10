Fidelis Andria: Ciro Danucci verso l’esonero

Ciro Danucci sempre più verso l’esonero. Il destino dell’allenatore della Fidelis Andria sembra ormai segnato. La società federiciana sta già valutando diversi profili. Tra questi c’è Alfio Torrisi fresco di risoluzione col Trapani, club che la scorsa stagione ha portato in Serie C vincendo il girone I di Serie D. Non si esclude anche il ritorno di Scaringella che ha fatto benissimo nella scorsa stagione.

