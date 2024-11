Generale Del Monaco in visita alla Compagnia Carabinieri di Taranto

Mercoledì 13 novembre, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Taranto. Ad accoglierlo è stato il Capitano Francesca Romana Fiorentini, Comandante della Compagnia, insieme ai Comandanti dei Reparti dipendenti.

Durante l’incontro, il Generale Del Monaco ha affrontato una panoramica sulle principali tematiche legate al territorio e sulle attività investigative in corso, esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dai militari nell’attività di prevenzione e repressione della criminalità a Taranto. In particolare, ha sottolineato il ruolo fondamentale dei Comandanti, chiamati a guidare le proprie squadre con l’esempio e a favorire un ambiente di “umanità”, ascolto e dialogo all’interno dell’Arma.

Successivamente, il Generale ha visitato la Stazione di Taranto Principale e il Nucleo Operativo e Radiomobile, dove ha incontrato il personale in servizio. A loro ha ribadito l’importanza di una presenza costante e capillare sul territorio, elemento che consente ai Carabinieri di intervenire prontamente di fronte alle sfide quotidiane e di mantenere un saldo presidio di legalità, rassicurazione sociale e fiducia per la comunità.

