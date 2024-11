Leonardo: nuovo piano di rilancio per la Divisione Aerostrutture

Nella mattina di giovedì 14 novembre, nella sede di Leonardo, a Roma, si è riunito l’Osservatorio Strategico previsto dal contratto integrativo aziendale. All’incontro erano presenti il vertice aziendale di Leonardo e le segreterie generali e nazionali di FIM-FIOM-UILM.

Durante la riunione, Leonardo ha escluso ogni ipotesi di scorporo della Divisione Aerostrutture a fini di cessione, sottolineando invece la necessità di avviare un nuovo piano di rilancio, che mira a esplorare nuove opportunità di business per favorire l’integrazione produttiva e includere alleanze strategiche a livello internazionale.

L’obiettivo è rafforzare le competenze qualificate, garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali a medio-lungo termine e consolidare la presenza industriale nel Mezzogiorno.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali, Leonardo si è impegnata a presentare tempestivamente i dettagli del piano, prima nell’Osservatorio Strategico e successivamente in ulteriori sedi di confronto, come il coordinamento nazionale delle RSU della Divisione Aerostrutture, come previsto dal contratto integrativo aziendale vigente.

