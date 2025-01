Il Foggia supera 1-0 il Latina: decide Emmausso

Vittoria di fondamentale importanza per il Foggia che allo “Zaccheria” supera 1-0 il Latina di Boscaglia e si aggiudica tre punti vitali nell’economia della parte bassa della graduatoria. Con il successo odierno la formazione di Zauri sale a quota 28, issandosi a 2 lunghezze di vantaggio proprio dal Latina, prima formazione invischiata in zona playout con 26 punti. A decidere la sfida è stata una rete sugli sviluppi di un corner realizzata da Emmausso al 5′ della ripresa, giocata con un atteggiamento più convinto rispetto alla prima frazione di gioco.

LA CRONACA

96′: FINITA! Il Foggia esulta al triplice fischio e batte 1-0 il Latina assicurandosi lo scontro diretto della parte bassa della classifica, grazie alla rete di Emmausso al 50′.

95′ Flipper nell’area di rigore rossonera, Perina sventa la minaccia in presa sicura

91′: Zunno va vicino al gol del 2-0 da pochi passi, ma deve fare i conti con la risposta di Zacchi che respinge

90′: 6′ di recupero

88′: Foggia pericoloso con Millico, la sua rasoiata dal limite, però termina a lato

86′: ammonito Improta del Latina per proteste. Cambio nelle fila dei romani: Riccardi prende il posto di Saccani

81′: Punizione batutta da Millico per Tascone che conclude dal limite, Zacchi usa i guantoni per deviare in corner

80′: Dentro Felicioli per Silvestro nel Foggia

73′: Altri cambi nel Foggia, dentro Mazzocco e Sarr per Emmausso e Murano. Sponda Latina, Mastroianni prende il posto di Bocic

68′ : Uscita provvidenziale di Perina che in area smanaccia per evitare la conclusione di Bocic

66′: Fuori Orlando per Zunno nel Foggia

64′: Foggia ancora pericoloso con un diagonale di Emmausso, largo non di molto

60′: Millico calcia dal limite, si salva in corner la difesa ospite

58′: Emmausso va vicinissimo al raddoppio con una conclusione a giro dalla sinistra, palla fuori di poco

58′: Primo cambio della gara, fuori Ndoj per Ciciretti nelle fila del Latina

56′: ammonito Bocic del Latina per aver fermato una ripartenza di Orlando

50′ GOL DEL FOGGIA: EMMAUSSO! Sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, la sfera viene deviata da Emmausso che, favorito da una deviazione, infila Zacchi nell’area piccola

49′ : Emmausso calcia di potenza dalla distanza, Zacchi vola a deviare in corner

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO

➕ SECONDO TEMPO ➕

46′: Finisce la prima frazione allo “Zaccheria”. Squadre a riposo a reti vergini

45′ : 1′ di recupero

44′: ammonito Vezzoni nelle fila del Foggia

39′ : Foggia ancora pericoloso con Murano che viene fermato da un intervento sotto porta di Vona

37′ : Ammonito Silvestro del Foggia

35′ : Orlando arma il mancino dal limite, l’estremo difensore ospite blocca centralmente

31′ : Millico in un tiro fotocopia al precedente, questa volta conclude verso il palo lontano ma è ancora reattivo Zacchi

30′ : Primo tiro degno di nota per il Foggia con Millico che calcia da posizione defilata, Zacchi si fa trovare pronto sul primo palo

28′: ammonito Vona del Latina

22′ : Botta dalla distanza di Improta, Perina allunga in angolo

20′ : Cresce il palleggio del Foggia, ma le occasioni finora sono di marca ospite

7′ : Latina ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa di Ekuban su azione da corner, provvidenziale la risposta di Perina

4′: La prima conclusione della gara è del Latina con Bocic, palla a lato

1′: PARTITI!

➕ PRIMO TEMPO➕

FOGGIA-LATINA 1-0

RETI: Emmausso 50′ (F)

FOGGIA (4-2-3-1): Perina 7; Silvestro 6 (80′ Felicioli s.v.), Salines 6,5, Camigliano 6,5, Vezzoni 6; Tascone 6, Da Riva 6; Orlando 6,5 (66′ Zunno 6,5), Emmausso 7 (73′ Mazzocco 6), Millico 6,5 ; Murano 5,5 (73′ Sarr 6). A disposizione: De Lucia, De Simone, Marzupio, Danzi, Santaniello. All: Zauri.

LATINA (3-4-1-2): Zacchi 6,5; Ercolano 5, Edoardo Vona 5,5, Crescenzi 5,5; Improta 6, Gatto 5,5, Petermann 5,5, Saccani 5 (86′ Riccardi s.v.); Ndoj (58′ Ciciretti 5,5); Ekuban 5, Bocic 5 (73′ Mastroianni s.v.). A disposizione: Pannozzo, Basti, Di Renzo, Ciko, Cittadino, Marenco, Berman, Segat, De Marchi, Scravaglieri. All: Boscaglia.

ARBITRO: Striamo di Salerno

ASSISTENTI: Rinaldi di Pisa, Mallimaci di Reggio Calabria, Tierno di Sala Consilina

AMMONITI: Vona (L), Silvestro (F), Vezzoni (F), Bocic (L), Improta (L)

RECUPERI: 1′ pt, 6′ st

NOTE: angoli 8-5

