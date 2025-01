Sorrento, potrebbe essere Giovanni Ferraro il nuovo allenatore

Potrebbe essere Giovanni Ferraro il nuovo allenatore del Sorrento. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’ex tecnico del Catania è in pole per sostituire l’esonerato Enrico Barilari. Ferraro era stato anche in reattiva con la Virtus Francavilla dopo l’esonero di Ciro Ginestra.

