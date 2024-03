Il Cerignola manca lo scatto playoff, reti bianche contro la Turris

CERIGNOLA – Sabato pasquale opaco al “Monterisi”, è 0-0 tra Cerignola e Turris. I gialloblù conducono le danze ma non trovano il guizzo vincente fallendo un importante scatto playoff, 17esimo pari stagionale; punto prezioso per i corallini in chiave salvezza. La cronaca parte al 10’, Maniero serve Scaccabarozzi che spaventa il pubblico ofantino con una conclusione di poco alta. La risposta dei pugliesi giunge al 20’, Tascone tenta la giocata di classe, un tocco morbido che si spegne non troppo lontano dai pali. Ritmi lenti, l’Audace torna ad affondare al 40’ ed è sempre Tascone il protagonista: discesa di Russo, Contessa liscia, palla sui piedi del centrocampista che controlla e impegna Marcone, allontana in qualche modo la difesa corallina. La prima frazione tramonta senza emozioni.

Siamo direttamente al 62’, incursione sulla sinistra di Russo che da posizione defilata trova la deviazione di Marcone. La Turris si riaffaccia al 74’, ripartenza degli uomini di Menichini, Jallow serve Contessa che ha spazio ma spreca tutto calciando debolmente e tra le braccia di Krapikas. I gialloblù tornano all’attacco e sfiorano il vantaggio all’85’, quando Marcone compie un miracolo sul neoentrato Carnevale che, tutto solo, sciupa clamorosamente un pallone proveniente dalla corsia mancina. Recupero senza clamori, fa eccezione l’espulsione a Martinelli, al 95’ il difensore incassa un rosso diretto per aver presumibilmente colpito De Felice con una ginocchiata. Reti bianche al triplice fischio, punto che fa comodo alla Turris, il Cerignola manca l’aggancio alla zona playoff.

IL TABELLINO

CER 0–0 TUR

Audace Cerignola (3-5-2): Krapikas; Visentin, Gonnelli, Martinelli; Coccia, Tascone, Capomaggio, Ruggiero (92’ Lombardi), Russo (74’ Bianchini); D’Andrea (45’ Malcore), Vuthaj (84’ Carnevale). All. Raffaele.

Turris (3-5-2): Marcone; Esempio, Maestrelli (87’ Ricci), Panelli; Saccani, Franco (87’ Pugliese), Scaccabarozzi, Siega (62’ Casarini), Contessa; Jallow (87’ D’Auria), Maniero (74’ De Felice). All. Menichini.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Note: ammoniti: Jallow (T), Maestrelli (T), Saccani (T). Espulsi: Martinelli (C).

Angoli: 5-2

