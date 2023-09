Il Casarano va avanti in Coppa Italia. Sconfitto 2 a 0 il Nardò grazie a Citro e Falcone

Il Casarano prosegue la sua corsa in Coppa Italia e si presenta nel migliore dei modi in vista dell’esordio in campionato in programma domenica prossima. Nel primo turno della competizione nazionale, i rossoblù di Laterza hanno sconfitto per 2 a 0 il Nardò, altra formazione attesa protagonista della prossima stagione. A decidere la gara, con un gol per tempo, sono stati Citro e Falcone. Adesso testa al campionato che comincerà il 10 settembre. Ad inizio della prossima settimana la Lnd compilerà i calendari dopi aver diramato i gironi. Nel raggruppamento H saranno undici le formazioni pugliesi presenti.

