Il Fasano sorride in Coppa Italia, battuta 2 a 1 la Team Altamura

Il primo sorriso per il Fasano, nella nuova stagione di serie D, arriva dalla Coppa Italia. I biancazzurri di Tiozzo si impongono per 2 a 1 nel primo turno della competizione contro la Team Altamura, annunciata tra le protagoniste del prossimo campionato. Gara che si mette subito in discesa per i padroni di casa con il vantaggio firmato dopo appena due minuti da Battista. Il raddoppio di Idovaga al 38′ del primo tempo sembra una sentenza definitiva e in parte lo è perché nella ripresa non basta alla Team Altamura il gol di Loiodice al 19esimo per riacciuffare i padroni di casa. Adesso per Fasano e Altamura la testa è rivolta all’esordio in campionato.

