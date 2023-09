Coppa Italia Serie D, il Fasano supera l’Altamura e passa il turno

FASANO – TEAM ALTAMURA (2-1)

CITTA’ DI FASANO (4-2-3-1)

Lazar, Manfredi, Brignola, Barellini, Bianchini, Aprile, Battista, Ganci, Dorato, Idoyaga, Calabria.

A Disp. Illuzzi, Panbianchi, Desantis, Conticchio, Lezzi, Iaia, Triarico, Palladino, Losavio.

Allenatore: Luca Tiozzo

Sostituzioni: 63’ Losavio per Dorato – 73’Panbianchi per Aprila – 82 Triarico per Idoyaga e Conticchio per Calabria – 93’ Lezzi per Bianchini

TEAM ALTAMURA (4-1-4-1)

Spina, Cascella, Mariano, Logoluso, Petta, Bertolo, Kharmoud, D’Innocenzo, Lattanzio, Loiodice, Molinaro.

A disp. Cervellera, Errico, Mattera, Esposito, Tataru, Dipinto, Bolognese, Maccioni, D’Angelo.

Allenatore: Domenico Giacomarro.

Sostituzioni: 46’ Esposito per Mariano e Maccioni per D’Innocenzo – 54’ Dipinto per Kharmoud e D’Angelo per Molinaro – 73’ Mattera per Petta

Marcatori: 2’ Battista (F) – 38’ Idoyaga (F) – 64’ Loiodice (Alt) –

Ammoniti: Ganci, Brignola, Losavio e Aprile (Fas) – Loiodice, Di Pinto e D’Angelo (Alt)

Espulsi:

Angoli: 3-9

Recuperi: 3’ pt – 6’ st

Spettatori 1.000 circa di cui 150 ospiti

Arbitro: Scarati (Termoli)

Assistenti: Palazzo (Campobasso) Palumbo (Termoli)

