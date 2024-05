Playout, Virtus Francavilla-Monopoli: tutte le cifre del match

Virtus Francavilla-Monopoli, andata dei playout del Girone C di Serie C, è terminata 1-1. Alla Nuovarredo Arena è successo tutto nel secondo tempo: al vantaggio degli ospiti con Sosa, i padroni di casa hanno risposto allo scadere con il capitano Monteagudo, rinviando il discorso salvezza alla sfida del Veneziani, in programma domenica 19 maggio. Nel frattempo, vediamo le statistiche del match elaborate da Opta.

CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author