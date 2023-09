Matera, Ciullo non è più l’allenatore. La conferma di Petraglia

MATERA – Salvatore Ciullo non è più l’allenatore del Matera. Lo conferma il presidente Petraglia nel post partita dei biancazzurri ai canali ufficiali del club: “Mister Ciullo non è più allenatore del Matera, è una scelta condivisa e presa in maniera amichevole. Le strade si dividono qui. Lo ringrazio per quello che ha fatto anche se con molto dolore. Non ci sono ipotesi fantasiose, la decisione è congiunta e siamo assolutamente sereni. A breve cercheremo un altro mister”.

