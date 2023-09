Al “Tursi” passa la Fidelis Andria, Martina eliminato ai rigori

MARTINA FRANCA – È la Fidelis Andria ad aggiudicarsi la gara del “Tursi” valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Martina eliminato ai calci di rigore dopo un tirato pari a reti inviolate. In cronaca. Neanche trenta secondi, contrasto tra Sasanelli e Pirrò, ha la peggio quest’ultimo che è costretto a lasciare il campo per Figliola. La prima occasione della gara è di marca Fidelis: al 14’, Strambelli dalla bandierina becca la testa di Feola che centra la traversa. 38’, amnesia del Martina, azione sulla destra degli ospiti, la sfera attraversa l’area e finisce sui piedi di Padalino, murato in maniera provvidenziale da Tuccitto. L’episodio clou arriva al 45’: Strambelli, sempre su corner, trova Donida che d’esterno impegna Figliola con il pallone che però sembra superare la linea di porta. Non per il direttore di gara, che non convalida la rete. Grandi proteste, nel mezzo l’espulsione di un componente della panchina ospite: si tratta probabilmente di un gol fantasma. L’Andria tiene il piede sull’acceleratore anche all’inizio della ripresa. Al 56’ Sasanelli sorprende Silletti ma Figliola è attento e respinge in maniera efficace. 62’, ci prova il Martina con Pinto che da posizione defilata non centra la porta. Dall’altro lato, al 70’, Cecere crossa sulla testa del neoentrato Burzio, Figliola si distende e salva ancora i suoi. Il portiere martinese diventa definitivamente il migliore in campo quando al 75’ toglie dall’incrocio dei pali la conclusione di Cecere, molta più Fidelis al “Tursi”. I novanta minuti regolamentari dicono 0-0 e mandano le squadre ai calci di rigore. Male il Martina, sbagliano Palermo, Langone e Silletti. L’errore di Burzio non compromette il passaggio della Fidelis, firmato dal penalty di Martinez. Termina 1-3.

