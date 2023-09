Coppa Italia, il Bitonto batte il Barletta ai rigori

BARLETTA – Al secondo turno di Coppa Italia di Serie D ci va il Bitonto. I neroverdi battono il Barletta ai calci di rigore e conquistano il pass per la fase successiva. Finisce 1-1 nei tempi regolamentari con i gol di Tedesco per gli ospiti e Ngom per i biancorossi, dagli 11 metri decisivo il tiro ad oltranza di Gomes per il 7-6 finale.

TABELLINO

BARLETTA (3-5-2): Sapri; Lacassia, Bramati, Sepe; Schelotto, Marconato, Marsili, Padovano, Rizzo; Russo, Di Piazza. A disposizione: Guido, De Marino, Milella, Cafagna, Fornaro, Venanzio, Sfrecola, Caputo, Ngom. All. Ginestra.

BITONTO (3-5-2): Diamè; Fioretti, Lobjanidze, Gianfreda; Tangorre, Navas, Acampora, Grumo, Stasi; Figliolia, Tedesco. A disposizione: Tarolli, Alba, Mariano, Ungredda, Colaci, Mazzarano, Marchitelli, Moscelli, Gomes. All. Loseto.

Arbitro: Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina

Ass.1: Davide Eliso della sezione di Castellammare di Stabia

Ass.2: Nicola Monaco della sezione di Sala Consilina

Marcatori: 49′ Tedesco (BI), 82′ Ngom (BT).

Ammoniti: Marsili (BT), Stasi (BI).

Espulsi: 40′ Navas (BI).

Angoli: 8-2.

Recupero: 1′ pt, 6′ st.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp