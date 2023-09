Serie B: il Bari non punge, a Terni finisce a reti bianche

Il Bari non punge al Liberati di Terni e rischia addirittura di capitolare nella ripresa di fronte ad una squadra che non aveva raccolto punti fino a questo momento. Contro la Ternana finisce 0-0 con i biancorossi che salgono a 6 punti dopo 4 giornate e attendono la sosta per recuperare al meglio soprattutto i suoi giocatori offensivi.

Mignani cambia poco rispetto alla squadra di martedì scorso, dentro Zuzek per lo squalificato Vicari conferma per gli altri 10. Il primo tempo non è brillantissimo, le occasioni più ghiotte le ha il Bari al minuto 17 quando Morachioli va via a destra e mette un pallone al bacio per Maita che conclude di pochissimo a lato e al minuto 30 quando Nasti riceve nel corridoio da Dorval ma incrocia troppo davanti a Iannarilli. Ternana pericolosa nei minuti finali del primo tempo: prima Luperini conclude al volo a lato da buona posizione, poi Falletti ci prova con un rasoterra ravvicinato su cui Brenno va benissimo a terra per deviare in angolo. Clamorosa occasione per la Ternana al 20’: cross di Favasuli sul secondo palo dove Casasola da pochissimi passi spedisce a lato. Entra Aramu e si fa vedere con un calcio di punizione a giro al 34’ che Iannarilli controlla senza problemi. Brivido sulla schiena dei tifosi del Bari al 39’: Raimondo riceve dal limite dell’area e calcia in porta: la palla si stampa sul palo. Ancora Brenno decisivo al 46’ quando va a respingere una conclusione di Raimondo da centro area. Finisce dopo 6’ di recupero con il Bari che esce con la porta inviolata ma che ha fatto vedere davvero poco in fase di possesso.

