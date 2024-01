Il Brindisi frena il Cerignola, finisce 1-1 al Fanuzzi

Il Brindisi ferma il Cerignola al ‘Fanuzzi’ in una gara dalle mille emozioni. Cerignola in vantaggio in apertura di ripresa con Leonetti (52’), pareggio dei padroni di casa venti minuti più tardi con Bagatti (72’). Finisce 1-1.

5’ DI SOSPENSIONE – Nel giorno dell’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione al Fanuzzi, si è verificato un inconveniente inaspettato: intorno al 40º minuto, l’arbitro ha dovuto interrompere la sfida a causa dello spegnimento di un faro. Dopo circa cinque minuti di pausa, con le squadre ferme a bordo campo, il problema è stato risolto e la partita è ripresa.

BRINDISI-CERIGNOLA 1-1

RETI: 52’ Leonetti (C), 72’ Bagatti (B).

BRINDISI 352: Saio, Bellucci, Gorzelewski, Calderoni (85’ Ceesay), Valenti (85’ Merletti), Pinto, Bagatti, Vona (85’ Ceesay), Falbo (24’ Bonnin), Bunino, Trotta. Panchina: Antonino, Auro, Monti; Fiorentino, Vantaggiato, Mazia; De Feo. All. Roselli.

CERIGNOLA 4231: Krapikas, Russo, Capomaggio, Coccia (60’ Bianco), Malcore, D’Ausilio (60’ Rizzo), Leonetti, D’Andrea, Gonnelli (79’ Allegrini), Ruggiero, Tascone (79’ Sainz Maza). Panchina: Fares, Trezza, Bezzon; Tentardini, Carnevale, Neglia. All. Tisci

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto ufficiale: Giordano di Matera.

Ammoniti: Gonnelli, Capomaggio (C); Valenti, Gorzelewski (B).

