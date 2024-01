Taranto, sondaggio per due centrocampisti

Dopo la partenza di Antonio Romano, accasatosi al Giugliano, il Taranto è alla ricerca di un centrocampo centrale con le stesse caratteristiche. Il club ionico ha sondato il campo Antonio Matera (1996) della Turris, che in passato ha indossato anche le maglie di Barletta, Fidelis Andria, Benevento, Potenza, Cavese e Avellino.

Altro nome rimbalzato in questi giorni è quello di Michele Rocca (1996) del Catania: il centrocampista sarebbe in uscita dal club etneo perché dopo non rientrerebbe più nei piani di Cristiano Lucarelli dopo la “rivoluzione” di gennaio.

Sullo sfondo resta sempre Salvatore Aloi (1996) del Pescara: il calciatore gradirebbe sbarcare in riva allo Jonio, ma le criticità riguarderebbero le modalità per “liberarlo” dagli adriatici, la pista attualmente appare molto complicata.

