Potenza, presentato il rapporto Ires-Cgil sui servizi per l’infanzia in Basilicata

POTENZA – Nella sede della Cgil a Potenza è stato presentato il rapporto Ires sui servizi per l’infanzia in Basilicata. Sono intervenuti la segreteria regionale Anna Russelli, la segretaria Generale Fp Cgil Potenza, Giuliana Pia Scarano, e in collegamento il direttore Ires Cgil, Riccardo Achilli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author