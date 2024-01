Brindisi, è fatta per Valerio Labriola

Brindisi, è fatta per l’arrivo in prestito di Valerio Labriola. Il centrocampista classe 2002 arriva dal Giugliano. Labriola, ex Napoli, aveva già giocato in Puglia con la casacca del Taranto. Il calciatore ha già raggiunto la città e assisterà alla gara contro il Cerignola.

