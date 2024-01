Potenza, Marchionni, ‘Monopoli ennesimo crocevia della stagione’

“La sfida con il Monopoli è l’ennesimo crocevia della stagione. Loro hanno cambiato tanto, sarà una gara difficile, ma il Potenza non può fermarsi proprio adesso”. Così Marco Marchionni, tecnico dei lucani, alla vigilia del match con il Monopoli. La partita sarà sicuramente complicata ma il mio Potenza dovrà scendere in campo consapevole dei propri mezzi, solo così potremo proseguire sulla buona strada intrapresa nelle ultime settimane. Nella squadra c’è un sorriso in più, i ragazzi sono sereni e fiduciosi. A noi il compito di riportare l’entusiasmo in città attraverso prestazioni di spessore, all’altezza del valore della rosa”.

Di seguito, l’intervista completa.

