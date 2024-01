La Virtus Francavilla torna con un punto da Crotone: Tribuzzi risponde a Ingrosso

La Virtus Francavilla sgambetta a Crotone una delle seconde classificate del girone meridionale: all’Ezio Scida termina 1-1 con in gol Ingrosso e Tribuzzi. Tre assenze dell’ultima ora per il Crotone, che deve fare a meno di bomber Gomez e di capitan Gigliotti. In attacco spazio a D’Ursi, in compagnia di Tumminello. Nessuna sorpresa per gli imperiali, che scendono in campo con gli stessi dieci calciatori di movimento scelti per la sfida con il Benevento. L’unica novità è la presenza di Branduani fra i pali, alla prima presenza in biancazzurro dopo essere approdato in Puglia proprio dal Crotone. Passano appena sette minuti e gli ospiti riescono a portarsi in vantaggio. Cross dalla destra di Biondi, liscio di Artistico, velo di Di Marco, Ingrosso con il destro realizza il gol che vale lo 0-1. Prima rete tra i professionisti per il laterale salentino, che apre le marcature allo Scida. Il Crotone prova timidamente a reagire con Tumminello che al 15’ di testa conclude alto. Al 25’ Bove calcia al lato ed al 41’ nemmeno D’Ursi riesce a trovare lo specchio della porta. Il secondo tempo si dimostrerà ben più ricco di occasioni: nei primi otto minuti Tumminello ci prova due volte, ma senza successo. Al 15’ Branduani risponde presente sul tirocross di Giron. Al 22’ la Virtus sfiora il raddoppio con De Marino, che conclude fuori da due passi sugli sviluppi di una punizione di Polidori. Il gol del pareggio arriva cinque minuti più tardi: Tribuzzi dalla distanza calcia con il destro ed il pallone si insacca dopo aver baciato il palo. I padroni di casa credono nella rimonta e continuano a spingere, concedendo quindi qualcosa. Il match assume ritmi tennistici negli ultimi venti minuti. Alla mezz’ora Branduani metterà il piede sulla conclusione deviata di Giron, facendosi anche male. Al 36’ Macca con il macino spara a salve il possibile nuovo vantaggio. Sul capovolgimento di fronte D’Ursi impegna ancora il portiere degli imperiali, che nonostante il problema alla caviglia se la cava. Al 40’ ancora Macca, questa volta con il destro, conclude nuovamente al lato. Nel primo dei cinque minuti di recupero finali Artistico costringerà Dini alla parata in corner. Nell’ultimo invece ancora Branduani metterà i guantoni sul risultato finale. La Virtus Francavilla torna a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author