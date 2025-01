Il Barletta non si ferma, 5-2 all’Arboris Belli

BARLETTA – Barletta mai sazio, nemmeno dopo la Coppa Italia. Al Puttilli, i biancorossi battono 5-2 il fanalino di coda Arboris Belli: triplo Scaringella, Pinto e Giambuzzi archiviano la pratica con l’ultima in classifica.

Ampio turnover per De Candia, che preserva Strambelli, Dicuonzo e il non recuperato Lattanzio. Squalificati Montrone e Mariani, torna Pinto in difesa mentre Bayo e Rotondo vanno negli undici di partenza. Solidoro si affida al 3-5-2 con Buccoliero e Fernandez in avanti.

Fase iniziale con pochi spunti per entrambi, poi subito il vantaggio dei biancorossi al 12′: corner di Lavopa, svetta Pinto che incorna per l’1-0 della capolista. Al 18′, a sorpresa, arriva il pareggio ospite: Massari esce male su un cross dalla sinistra, la palla arriva a Mezzapesa che calcia dal limite e trova l’angolo vincente. Biancorossi di nuovo avanti al 23′, gran palla di Rotondo per Scaringella, che a tu per tu con Menegatti prima colpisce il palo poi ribadisce in rete a porta vuota. Arboris Belli che inizialmente sembra accusare il colpo, poi trova il nuovo pari al 42′: Fernandez entra in area di rigore, destro acrobatico che batte Massari e rocambolesco 2-2. Il Barletta si divora il tris nel recupero, Lopez in contropiede per Scaringella ma il colpo di testa dell’attaccante finisce alto.

Ripresa al via con un contatto dubbio in area ospite al 3′, Giambuzzi giù ma Consales lascia correre. Un minuto più tardi Lavopa insiste dal limite, destro tra le braccia di Menegatti. Al 12′ ci prova dalla distanza Bayo, conclusione di poco fuori. Al 16′ Lavopa atterrato da Angelini, stavolta per Consales è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Giambuzzi, che spiazza Menegatti per il 3-2. Al 31′ scambio corto tra Lopez e Bernaola, il basco non inquadra lo specchio. Al 39′ Lavopa sfugge di nuovo in area, stavolta è De Carolis a stenderlo: ancora rigore, Scaringella firma il poker dagli undici metri. Il numero 28 trova anche la tripletta personale al 46′, Menegatti respinge un tiro di Bernaola ma l’attaccante ne approfitta di testa e sigla il 5-2.

Finisce così, cinquina dei biancorossi dopo il successo in Coppa Italia e nuovo tassello verso la matematica promozione in Serie D. Giovedì la trasferta sul campo del Massafra per chiudere il tour de force di gennaio.

TABELLINO

BARLETTA (3-4-3): Massari; Giambuzzi, Pinto (81′ De Gol), Lobosco; Turitto, Bernaola, Bayo, Lavopa; Scaringella, Lopez, Rotondo (69′ Leone). A disposizione: Staropoli, Capuano, De Pinto, Belladonna, Dibenedetto, Casella, Parisi. All. De Candia.

ARBORIS BELLI (3-5-2): Menegatti; De Carolis, Fumarola, Labarile; Angelini (75′ Troilo), Torrisi (66′ Turnone), Mezzapesa, Calderon (75′ Longo), Laguardia; Fernandez (86′ Nagoshi), Buccoliero (46′ Garcia). A disposizione: Lodeserto, Biundo, De Gregorio, Camassa. All. Solidoro.

Arbitro: Daniele Consales della sezione di Foggia

Ass.1: Gabriele Arsena della sezione di Brindisi

Ass.2: Paolo Franzese della sezione di Bari

Marcatori: 12′ Pinto (B), 18′ Mezzapesa (A), 23′ Scaringella (B), 42′ Fernandez (A), 62′ rig. Giambuzzi (B), 85′ rig. Scaringella (B), 91′ Scaringella (B).

Ammoniti: Giambuzzi (B), Buccoliero (A), Angelini (A), De Carolis (A).

Angoli: 9-2.

Recupero: 2′ pt, 4′ st.

