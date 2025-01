Fasano-Ischia 2-0: sesto successo nelle ultime nove uscite

Una doppietta di Corvino lancia il Fasano che supera 2-0 l’Ischia e mette a segno il sesto successo in nove uscite della gestione Agovino. I biancazzurri salgono così all’ottavo posto quota 29, mantenendo invariato il vantaggio di 7 punti dalla zona playout.

In casa Fasano, il tecnico con il consueto 3-4-2-1 ripropone lo stesso undici che domenica scorsa ha battuto il Gravina: Tangorre viene confermato titolare in difesa assieme a Orlando ed Onraita. A centrocampo non si toccano Ganci e Penza al centro, supportati sulle fasce da Lupoli e Mauriello. Battista e Corvino agiscono sulla trequarti, a supporto di Marsico. L’Ischia di Corino risponde con il 4-3-3: giocano dal 1’ sia l’ex Nardò Vrdoljak a centrocampo che Piszczek da riferimento avanzato con Talamo e Desiato sulle corsie offensive.

Al 7’ ci prova il Fasano con una punizione di Corvino dalla media distanza, Paduano blocca centralmente senza problemi. È il preludio al gol del vantaggio dei padroni di casa che arriva al 19’: punizione di Corvino che da posizione defilata sorprende Paduano sul primo palo, beffandolo con una traiettoria velenosa, e porta avanti i suoi. Al 39’ l’Ischia costruisce l’occasione più ghiotta del primo tempo: Patalano approfitta di un’incertezza difensiva, mette al centro per Desiato che da ottima posizione apre troppo il piatto: sfera larga alla sinistra di Lombardo. Al tramonto della prima frazione, Battista potrebbe raddoppiare, ma il suo mancino risulta impreciso di poco, palla sul fondo. Due giri di lancette più tardi, Corvino calcia dalla distanza: tentativo velleitario che finisce alto sopra la traversa. Il Fasano conduce 1-0 al termine dei primi 45’, squadre a riposo dopo 4’ di recupero.

Cambio forzato all’intervallo per il Fasano con Urquiza che in difesa prende il posto di Onraita, uscito malconcio da uno scontro di gioco con Desiato al 36’ del primo tempo.

Al 3’ della ripresa, punizione di Corvino per la testa di Tangorre, ma non trova la porta. All’undicesimo il Fasano trova il raddoppio, ancora con Corvino: in ripartenza Tangorre lancia per Marsico che lavora la sfera sulla sinistra, entra in area e scarica per Corvino che con un destro ad incrociare infila Paduano e firma la doppietta personale. Nona rete in campionato per il numero 10 del Fasano. Cinque minuti più tardi prova a scuotersi l’Ischia con un tiro cross velenoso di Giacomarro che diventa facile preda di Lombardo, lesto nell’anticipare Piszczek. Al 19’ episodio dubbio in area di rigore di casa: D’Anna finisce giù dopo un contrasto con Urquiza, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 26’ Giacomarro innesca Talamo che conclude di potenza da posizione invitante, ma spara alto. Al 35’ è Battista ad andare vicino al tris con un mancino che si spegne di poco alto sopra la traversa. Al 46’ l’ultimo tentativo è di marca ischitana: Trofa serve un cross ad Errico che di testa spedisce alto.

Al termine dei 4’ di recupero, è festa al “Curlo”: 2-0 del Fasano che prosegue in maniera spedita il proprio percorso di crescita.

