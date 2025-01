🔴 Diretta, Virtus Francavilla-Fidelis Andria 0-1: primo tempo

La vittoria. È questo l’obiettivo di entrambe le squadre, determinate a proseguire la corsa verso un sogno comune: la promozione in Serie C. La Virtus Francavilla è a digiuno di successi da quattro partite consecutive, mentre la Fidelis Andria arriva da una battuta d’arresto nel recupero della 19ª giornata contro il Brindisi, risultato che le ha impedito di balzare al primo posto in classifica.

I biancazzurri di mister Rogazzo ritrovano il loro trascinatore Franco Sosa, pedina fondamentale per il reparto offensivo, mentre Scaringella include subito tra i convocati l’ex Cipolletta.

Virtus Francavilla-Fidelis Andria: la diretta testuale

40′ Niente di fatto

39′ Sosa cerca di prendersi la Virtus Francavilla sulle spalle: conquista un calcio di punizione che potrebbe rivelarsi insidioso

24′ LA FIDELIS ANDRIA SI PORTA IN VANTAGGIO! Bonnin, lasciato solo nel bel mezzo dell’area piccola, sorprende tutti e di testa sigla il vantaggio della squadra ospite.

23′ Cevers salva la porta della Virtus Francavilla. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Risolo svetta e l’estremo difensore biancazzurro gli nega il gol deviando la palla in corner.

22′ Un cartellino giallo per parte, questa volta è stato punito il fallo di Lanzolla

17′ Cancelli è il primo ammonito del match: l’arbitro ha deciso di estrarre il giallo dopo un fallo tattico su Sosa.

15′ Il primo tiro in porta della partita è della Virtus Francavilla. I biancazzurri, partiti in contropiede, si affidano a Maletic che appoggia a Sosa e, dopo aver stoppato, tenta subito il tiro. Quest’ultimo però è troppo debole, facile la presa per Summa.

11′ Ottima azione individuale di Sosa sulla fascia destra, dove passa in mezzo a due uomini avversari, ma spreca tutto tirando col sinistro molto lontano dalla porta.

5′ Nessuna azione in particolare da segnalare, ma la partita viaggia a ritmi intensi.

1’ Partiti.

PRIMO TEMPO

Virtus Francavilla-Fidelis Andria 0-1: 24′ Bonnin

Virtus Francavilla-Fidelis Andria: le formazioni ufficiali

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Virtus Francavilla (4-2-3-1): Cevers; Costantino, Lanzolla, Allegrini, Lambiase; De Luca, Bolognese; Pinto Sosa, Gjonaj; Maletic. All. Rogazzo

Fidelis Andria (4-3-1-2): Summa; Imputato, Bonnin, Derosa, Ercoli; Cancelli, Verna, Risolo; Sylla; Tedesco; Da Silva. All. Scaringella

