Lecce, non solo Veiga: dall’Estrela Amadora arriva anche un difensore

Non solo Danilo Veiga per il Lecce: i giallorossi sono pronti ad accogliere anche un altro difensore dall’Estrela Amadora. Sembra infatti tutto fatto anche per Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004, scuola Sporting Lisbona. Così come per Veiga, manca praticamente solo l’ufficialità.

