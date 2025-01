Il Barletta non sfonda a Manduria, ma il vantaggio resta invariato

MANDURIA – È un Barletta che gestisce le energie e soprattutto il vantaggio sul secondo posto. Lo 0-0 di Manduria non sposta nulla in classifica, con i biancorossi che approfittano del pareggio della Polimnia per guadagnare una giornata in vista dell’obiettivo Serie D. De Candia si dice soddisfatto della prestazione dei suoi su un campo comunque ostico.

Il Barletta ha provato a forzare nei minuti finali con i cambi, maggior peso di Scaringella in attacco ma il gol non arriva. Nel finale un battibecco con la panchina del Manduria, nulla di grave per De Candia che trasmette calma ai suoi in un momento della stagione che può essere decisivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author