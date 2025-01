Taranto, ufficiale addio di Shiba: ‘Sono stati mesi complicati’

Christian Shiba lascia ufficialmente il Taranto per l’Arzignano Valchiampo. L’italo-albanese classe 2001, originario di San Benedetto del Tronto, approda in Veneto in prestito dal Südtirol fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 16. «Sono molto contento di essere qui – ha dichiarato Shiba –. Dopo mesi complicati, voglio vivere una seconda parte di stagione più serena. Mi metto a disposizione del tecnico e della squadra per raggiungere il primo obiettivo, la salvezza. Voglio portare umore positivo nel gruppo e aiutare i più giovani». Christian Shiba sveste la maglia rossoblu dopo aver collezionato 14 presenze e 2 reti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author