Fasano, Romano saluta dopo un mese: firma all’Acireale

È durata poco più di un mese l’avventura di Giovanni Romano, attaccante classe ’96, con la maglia del Fasano. Settantadue minuti giocati in 4 apparizioni per l’esterno d’attacco, nativo di Giugliano, che ha firmato con l’Acireale nel girone I di Serie D. Il comunicato del club:

“𝗚𝗜𝗢𝗩𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗢 𝗘’ 𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝘼𝘾𝙄𝙍𝙀𝘼𝙇𝙀

“𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗼, classe 𝟭𝟵𝟵𝟲, originario di Giugliano 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 (NA), è un 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝘼𝙘𝙞𝙧𝙚𝙖𝙡𝙚 .

Alto un metro e 72, 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱’𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗰𝗼 in grado di ricoprire anche il ruolo di 𝘁𝗿𝗲𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮, è un 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱’𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰𝗼. Nel corso della sua carriera ha giocato con 𝙍𝙖𝙜𝙪𝙨𝙖 (𝟯𝟬 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲 𝟴 𝗴𝗼𝗹 sotto gli occhi del 𝗗𝗦 𝗙𝗶𝗻𝗼𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗼, oltre che sotto la guida di 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗴𝗻𝗼𝗳𝗳𝗼), 𝙇𝙖𝙫𝙚𝙡𝙡𝙤, 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙤𝙡𝙞, 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞 (dove ha avuto come compagno di squadra il portiere 𝗭𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝗶𝗮), 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙖 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝘾𝙞𝙡𝙚𝙣𝙩𝙤, 𝙎𝙖𝙫𝙤𝙞𝙖, 𝘾𝙖𝙨𝙖𝙡𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙖𝙣𝙤𝙫𝙖 e 𝘼𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖 𝙉𝙤𝙧𝙢𝙖𝙣𝙣𝙖 (dove ha avuto come allenatore 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲). Ha iniziato la stagione 2024-25 con il 𝙇𝙤𝙘𝙧𝙞, per poi passare, a stagione in corso, al 𝙁𝙖𝙨𝙖𝙣𝙤.

“Sono 𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀𝗶𝗮𝘀𝘁𝗮 di giocare per la seconda volta in carriera con una squadra siciliana”, ha dichiarato, specificando di essere “𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼 dalla chiamata della Società, consapevole che 𝗔𝗰𝗶𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗴𝗹𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀𝗮. Mi impegnerò al massimo per contribuire alla 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 della squadra e raggiungere 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗶”.

𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙖𝙙 𝘼𝙘𝙞𝙧𝙚𝙖𝙡𝙚, 𝙂𝙞𝙤𝙫𝙖𝙣𝙣𝙞!”

