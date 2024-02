Il Bari fa un passo indietro e perde a Bolzano: decisivo un rigore di Casiraghi

Il Bari fa un passo indietro dopo le due vittorie consecutive e perde 1-0 a Bolzano contro il Sudtirol davanti a quasi 800 tifosi giunti da tutta Italia per sostenerlo. La decide un calcio di rigore di Casiraghi concesso per un uscita errata di Brenno su Pecorino.

LA CRONACA. Iachini deve rinunciare a Di Cesare squalificato e Maita infortunato, Ricci non al meglio sostituito da Guiebre, in difesa c’è Matino, in mezzo Acampora, in attacco Kallon con Puscas.

Subito Sudtirol in attacco dopo un minuto: conclusione di Tait ribattuta da un compagno di squadra, Pecorino da posizione favorevolissima spara alto. Il Suditirol tiene il pallino e al 24’ arriva ancora alla conclusione: Taiti si libera e calcia, la sfera esce di pochissimo. Il Bari prova a reagire ma non riesce a impensierire Poluzzi fino al termine della prima frazione di gioco.

Nella ripresa fuori Kallon, dentro al suo posto Nasti.

Al 12′ della ripresa l’episodio chiave: Brenno sbaglia il tempo dell’uscita e frana su Pecorino travolgendolo: Casiraghi va dagli undici metri e spiazza Brenno. Iachini si gioca anche le carte Lulic e Ricci ma è il Sudtirol ad avere l’occasione più nitida all’80’ con un diagonale di Merkaj respinto dal portiere biancorosso su cui poi la difesa del Bari salva. Entrano anche Menez ma la musica non cambia: vince il Sudtirol e sale a 31, il Bari resta a 33 e si allontana dalle prime otto.

26a g. Serie BKT: Sudtirol-Bari 1-0

Marcatori: 15’st Casiraghi rig. (S)

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi, Scaglia, Cagnano, Arrigoni, Pecorino (17’st Merkaj), Casiraghi (34’st Odogwu), Tait (c) (34’st Rauti), Davi, Kurtic (19’st Lonardi), Giorgini, Molina (34’st El Kaouakibi)

A disp.: Drago, Mallamo, Ciervo, Broh, Rauti, Cisco, Kofler, Peeters

All. F. Valente

Bari (4-3-1-2): Brenno, Dorval, Matino, Vicari (c), Guiebre (24’st Ricci), Acampora (24’st Lulić), Benali, Edjouma (35’st Bellomo), Sibilli, Kallon (1’st Nasti), Puscas (35’st Menez)

A disp.: Pissardo, Achik, Maiello, Zuzek, Pucino, Dachille, Morachioli

All. G. Iachini

Arbitro: Sig.a Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno); assistenti: Sig. Alessio Tolfo (Pordenone) e Sig. Thomas Miniutti (Maniago). Quarto Ufficiale: Sig. Dario Di Francesco (Ostia Lido). VAR: Antonio Di Martino (Teramo), AVAR: Paride Tremolada (Monza)

Ammoniti: Benali (B), Davi (S), Cagnano (S), Scaglia (S)

Espulsi:

Angoli: 3-4

Rec.: 1’pt; 6’st

Note:

Stadio ‘Druso’, Bolzano; cielo nuvoloso, 6°C, terreno in ottime condizioni; circa 4.000 spettatori (773 tifosi ospiti, esauriti i 625 posti del settore dedicato)

