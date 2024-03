Il 2 giugno la settima edizione del Premio Apulia Voice

E’ già partito il conto alla rovescia per il Premio Apulia Voice 2024. Il concorso canoro di M.A. Eventi, giunto alla settima edizione, è tra i più longevi del sud Italia e negli anni ha ospitato sul palco giovani interpreti e cantautori provenienti da tutta la Penisola.

Per il terzo anno consecutivo sarà il Teatro Orfeo di Taranto ad accogliere la kermesse: appuntamento il 2 giugno per un evento che, come ormai da tradizione, andrà ben oltre la serata finale: previsti, infatti, oltre alla gara, anche incontri, stage e masterclass con nomi importanti della musica italiana.

Due di questi sono già ufficiali e faranno anche parte della giuria che sceglierà i vincitori delle categorie, che quest’anno sono Interpreti Junior, Interpreti Senior e Inediti: si tratta della cantautrice Nicole Thalìa, performer di caratura internazionale, e di Enzo Campagnoli, noto direttore d’orchestra.

Entrambi arrivano dal successo di Sanremo 2024: Nicole Thalìa ha affiancato Marco Mengoni nella straordinaria performance della prima puntata, Enzo Campagnoli ha diretto Dargen D’Amico e la sua “Onda alta”, tra le canzoni più trasmesse nelle radio e ascoltate in streaming.

Restano ancora pochi giorni per iscriversi ai casting per partecipare al Premio Apulia Voice 2024 che si chiuderanno il 30 marzo: l’iscrizione è gratuita e tutte le info sono su www.premioapuliavoice.it .

I casting sono online e live: le due date per il live sono il 7 aprile a Bari ed il 14 aprile a Taranto. Possono partecipare al contest cantanti solisti, gruppi vocali e band.

