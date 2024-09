Hydrofly World Championship: adrenalina e spettacolo sulla costa salentina

La costa salentina si prepara ad accogliere uno degli eventi più spettacolari dell’estate: l’Hydrofly World Championship, unica tappa italiana del campionato mondiale, che si svolgerà a Otranto dal 27 al 29 settembre. L’evento, organizzato dall’Asd Dinamica con il supporto della Federazione Italiana Motonautica, è stato presentato oggi in conferenza stampa a Palazzo Adorno, Lecce.

Il campionato mondiale riunirà i migliori atleti di Hydrofly provenienti da tutto il mondo, pronti a stupire il pubblico con acrobazie aeree spettacolari. Tra i partecipanti, sia uomini che donne delle categorie Pro Men, Pro Women e Senior. L’Hydrofly, noto anche come Flyboard, è una disciplina che sta conquistando sempre più appassionati grazie alla spettacolarità delle evoluzioni in aria, rese possibili grazie alla propulsione di una moto d’acqua.

Il campionato non sarà solo un’occasione di grande sport, ma anche di promozione turistica, come sottolineato da Antonio Perrone, capo di gabinetto della Provincia di Lecce: “Questo evento attirerà nel Salento turisti e media da tutto il mondo, un’opportunità unica per far conoscere il nostro territorio”.

Oltre all’Hydrofly, sempre a Otranto, il 28 e 29 settembre, si terrà una tappa del campionato italiano match race ragazzi con gommoni, un altro evento che contribuirà a creare un’atmosfera di adrenalina e competizione sulle acque salentine.

La manifestazione sostiene anche la campagna di sensibilizzazione “Allenati contro la violenza”, promossa dalla Regione Puglia, e sarà teatro di iniziative sociali come la mototerapia per ragazzi diversamente abili. Parte delle quote di iscrizione al campionato saranno devolute a famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche, un segno di solidarietà che si unisce allo spettacolo sportivo.

Un evento che promette emozioni e grande spettacolo, rendendo il Salento protagonista del mondo degli sport acquatici estremi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author