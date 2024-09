Partito il terzo MotoSurf World Championship a Rodi Garganico

È partita ufficialmente a Rodi Garganico la terza edizione del MotoSurf World Championship, un evento di rilevanza internazionale organizzato dall’ASD “Surf Boom” con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio di numerosi enti, tra cui la FIM Federazione Italiana Motonautica e l’Ente Parco Nazionale del Gargano. La competizione vede la partecipazione di circa 150 atleti provenienti da tutto il mondo, impegnati fino all’8 settembre per conquistare non solo il trofeo, ma anche un posto ai Giochi Mondiali del 2025, che si terranno a Chengdu, in Cina.

Le gare, distribuite su tre giornate, sono iniziate la mattina del 6 settembre con le prime prove libere, mentre le competizioni ufficiali prenderanno il via nel pomeriggio. Sabato 7 e domenica 8 settembre vedranno sfidarsi atleti di diverse categorie, con le finali previste per domenica pomeriggio. A seguire, ci sarà una parata e la cerimonia di premiazione.

La tappa di Rodi Garganico, che si svolge in parte all’interno del Porto Turistico, è una delle sei tappe del campionato mondiale. «Siamo molto entusiasti di ospitare questa edizione – ha dichiarato Cristian Stefania, presidente dell’associazione Surf Boom – con un numero crescente di partecipanti, tra cui un team italiano composto da dieci piloti».

La competizione prevede diverse categorie, tra cui l’Elite, la Stock, i Masters, i Juniors e il Women, oltre alla Electric Challenge. Tra i nomi di rilievo c’è il pilota ceco Jakub Kornfeil e il quattro volte campione del mondo Lukas Zahorsky, entrambi ex piloti della MotoGP.

L’evento si distingue anche per il suo sostegno alla campagna “Allènati contro la violenza”, promossa per sensibilizzare contro la violenza di genere. Una delegazione della Cooperativa Sociale Il Filo di Arianna sarà presente per informare e sensibilizzare i partecipanti su questa importante tematica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author