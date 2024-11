Hiab: interrogazione di Mario Turco per salvare i posti di lavoro

Taranto – Dopo un recente incontro con i lavoratori dello stabilimento Hiab di Statte, il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, ha depositato un’interrogazione parlamentare indirizzata ai ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche Sociali). Turco denuncia la decisione di Hiab Italia di chiudere il sito produttivo e trasferire altrove la produzione di gru, lasciando 102 lavoratori senza prospettive.

Questa ennesima delocalizzazione colpisce un’area già segnata da gravi crisi industriali, che hanno messo in ginocchio l’economia e l’occupazione locali. Turco richiama l’attenzione su altre vertenze in corso, come quelle dell’ex Ilva, dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, dell’Arsenale Militare e degli ex lavoratori Cementir e Tct, e critica l’assenza di risposte concrete da parte del Governo.

Nel suo intervento, Turco chiede ai ministri di ritirare la proroga della cassa integrazione a zero ore per i lavoratori Hiab e di aprire un tavolo di negoziazione per garantire la continuità produttiva a Statte, salvaguardando l’occupazione. Inoltre, il Senatore propone un accordo di programma per affrontare le crisi industriali di Taranto e rilanciare il territorio con un piano di riconversione economica e sociale.

“La mancanza di risposte da parte del Governo rappresenta una grave mancanza di rispetto istituzionale verso migliaia di lavoratori che meritano chiarezza sul loro futuro”, afferma Turco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author