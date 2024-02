Guardia di Finanza BAT, operazione malamovida a Trani

TRANI – Operazione malamovida da parte della Guardia di Finanza della BAT. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Trani al lavoro sul territorio della sesta provincia pugliese per i controlli di natura economico-finanziaria nei locali della vita notturna e non solo.

Individuata una discoteca nel centro cittadino tranese, all’interno della quale è stato riscontrato l’impiego di quattro dipendenti senza alcun contratto di lavoro. Il titolare del locale, invece, è stato segnalato all’ispettorato del lavoro per l’applicazione della sospensione dell’attività.

Operazioni correlate sempre a Trani e a Bisceglie, con le indicazioni del Comando Provinciale BAT della Guardia di Finanza che hanno portato all’individuazione di violazioni amministrative da parte di tre persone per uso di sostanze stupefacenti.

L’attività condotta dalle Fiamme Gialle si concentra sull’analisi fiscale ed economica dei locali della BAT, ma anche sulle misure adottate dalle discoteche e sui parametri da rispettare per il regolare esercizio. Attenzione in crescita da parte di tutti i corpi provinciali dopo la sparatoria in una nota discoteca di Trani, in contrada Fontanelle. Lo stesso Prefetto Rossana Riflesso, nei giorni scorsi, aveva anticipato le nuove disposizioni in materia di controllo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author