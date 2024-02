Nuova caserma Vigili del Fuoco BAT, c’è la gara per la bonifica del suolo

BAT – Passi in avanti per la costruzione della nuova caserma del Comando Provinciale BAT dei Vigili del Fuoco. Dopo il sollecito del senatore Dario Damiani all’Agenzia del Demanio, è arrivata la pubblicazione della gara d’appalto per la bonifica del suolo su cui sorgerà la nuova struttura, a Barletta, nell’area dell’ex mattatoio cittadino.

La zona indicata versa ancora in condizioni precarie a causa della presenza di rifiuti non ancora rimossi e smaltiti, operazioni delle quali si occuperà la ditta a cui verrà assegnato l’incarico dall’ente preposto. Pubblicato lunedì e notificato nei giorni scorsi il bando di gara per la bonifica del suolo, rimettendo così in moto un iter burocratico e amministrativo che si era arenato da diversi mesi.

A settembre dello scorso anno, infatti, era stato stilato un cronoprogramma che prevedeva lo smaltimento e la rimozione dei rifiuti nelle prime settimane di novembre, ma i ritardi nella pubblicazione della gara d’appalto avevano nuovamente stoppato la tabella di marcia. Adesso nuove speranze per i Vigili del Fuoco del territorio, che a Barletta continuano a dividersi a fatica su due presidi: la sede provinciale provvisoria in via Reichlin, nel quartiere Borgovilla, e il distaccamento locale in via Turi, nella zona industriale sud.

