Grumo Appula, AslBa: nuovo ambulatorio cure palliative

GRUMO – Dopo Conversano, Bitonto e Bari, la Asl del capoluogo completa la rete territoriale degli ambulatori dedicati ai trattamenti antalgici per le patologie croniche e oncologiche con il nuovo ambulatorio di Fragilità, Terapia del Dolore e Cure Palliative all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza di Grumo Appula. La struttura è preposta a prendersi carico dei pazienti che necessitano di cure palliative tramite una comunicazione diretta con il medico di Medicina generale di riferimento. L’ambulatorio si occuperà non solo di dolore ma di sintomi direttamente associati alla malattia o correlati agli effetti collaterali dei trattamenti in atto, di medicazione e di inserimento di accessi vascolari a lungo termine che verranno prevalentemente eseguiti a domicilio. Tra le prestazioni garantite, anche consulenze di nutrizione, nonché attività di counselling finalizzato alla definizione della entità dei bisogni del malato e della famiglia, con l’obiettivo di identificare il setting assistenziale più adatto. Nel 2022 i presidi dislocati sul territorio di competenza della Asl Bari ha preso in carico 422 pazienti dalle Cure Palliative.

