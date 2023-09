Dopo il grave incidente sul lavoro accaduto lunedì scorso a un operaio dell’indotto dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, Fim, Fiom e Uilm di Taranto hanno proclamato un’ora di sciopero il 2 ottobre per ciascun turno di lavoro dei dipendenti diretti e dell’appalto nello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Entrambi i siti appartengono alla stessa divisione di Leonardo, Aerostrutture.

“Rischiare la vita sul lavoro non può e non deve accadere, soprattutto ln Leonardo, il più grande gruppo industriale in Italia”, affermano le Rsu di Leonardo Grottaglie, Leonardo Logistics, Lgs, Axist, Tsm, Svib e Technoplant.

Durante lo sciopero, dalle 13 alle 15, si terrà un’assemblea sul tema sicurezza nell’area Ring Removal dello stabilimento. “Nei prossimi giorni convocheremo il primo coordinamento di tutte le Rsu/Rls Leonardo e aziende dell’indotto per discutere del tema sicurezza. Lo sciopero sarà così articolato: primo turno dalle 13 alle 14, secondo turno dalle 14 alle 15, turno centrale dalle 15.15 alle 16.15, terzo turno dalle 5 alle 6”, concludono le sigle sindacali.

