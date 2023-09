Taranto – Nella serata di domenica 24 settembre 2023, a Marina di Ginosa i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, tre ragazzi del posto tra cui un minore, di età compresa tra i 16 ed i 21 anni, presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish.

La perquisizione personale a carico dei tre giovanissimi ha, inoltre, consentito di rinvenire, oltre a quanto sopra indicato, ulteriori 100 grammi circa di sostanza del tipo hashish, suddivisa in nr. 27 dosi e 2 panetti ed un ulteriore bilancino di precisione, illecitamente detenuti nelle tasche dei propri abiti ed in un borsello in uso ad uno di essi.

La vicenda che ha portato all’arresto dei tre giovani si è svolta all’interno del parco “Pineta Regina”, luogo a ridosso del centro abitato, di giorno frequentato da escursionisti e famiglie, soprattutto nell’area attrezzata con strutture in legno e divertimenti per bambini, ma di notte potenziale ritrovo di tossicodipendenti e spacciatori, per cui meritevole delle attenzioni dei Carabinieri della locale Stazione.

Proprio durante un servizio perlustrativo svolto lo scorso fine settimana in quel sito, hanno notato in una delle casette in legno dell’area riservata ai divertimenti dei più piccoli, provenire delle voci. Considerata sospetta la situazione in virtù dell’orario, ben oltre la mezzanotte, i Carabinieri hanno quindi effettuato un controllo all’interno della piccola struttura, nella quale sono stati sorpresi i tre ragazzi intenti a confezionare alcune dosi di hashish, provvisti di bilancino di precisione, coltello intriso di sostanza stupefacente e bustine di cellophane.

La sostanza stupefacente, sequestrata insieme a tutto il materiale idoneo per il confezionamento delle singole dosi, sarà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp