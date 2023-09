“Il Governo non abbandona i Giochi del Mediterraneo, ma rilancia la propria presenza grazie all’impegno encomiabile del commissario Massimo Ferrarese. Colpiscono le dichiarazioni di alcuni esponenti del Pd e del M5s, i quali si dicono allarmati dell’uscita del dipartimento per lo sport dal comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo”.

Così i parlamentari jonici di Fdi, Dario Iaia e Giovanni Maiorano, e di Forza Italia, Vito De Palma, dopo la lettera del ministro Abodi che comunica l’uscita di scena del governo dal Comitato organizzatore.

“Ci chiediamo per quale ragione non abbiano fatto le medesime considerazioni allorquando dal Comitato si è dimesso il Coni con il proprio presidente Malagò – aggiungono -. A questi signori ricordiamo che la Regione Puglia e il Comune di Taranto, che a parole sostengono i Giochi, a oggi non hanno ancora versato quanto si erano impegnati a fare e, nonostante questo, ancora pontificano su ciò che il Governo deve o non deve fare”.

I tre parlamentari sostengono che “il Governo, così come il Coni prima, si è disimpegnato da un Comitato Organizzatore assolutamente inconcludente nella propria azione che ha accumulato fortissimi ritardi sia nella programmazione che nella realizzazione degli interventi infrastrutturali tanto da indurre lo stesso Governo al commissariamento. Con la nomina di Ferrarese finalmente è ripreso il dialogo con i Comuni. Si stanno definendo in maniera puntuale i progetti e le risorse e i lavori potranno partire”.

