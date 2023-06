Grosseto: motociclista originario di Taranto muore in un incidente

Un grave incidente si è verificato a Grosseto. Vittima Fausto Rochira, originario di Taranto. Era alla guida di una motocicletta quando attorno alle 7 di stamattina, è finito in un campo coltivato a grano. Secondo una ricostruzione della polizia locale, sembra che il 47enne al momento dell’incidente stesse provenendo da Castiglione della Pescaia quando, all’altezza della rotonda dell’aeroporto militare Baccarini, a un incrocio è uscito di strada. Ferito e probabilmente sotto choc, con emorragie in corso, ha fatto la videochiamata componendo l’ultimo numero fatto prima di mettersi in viaggio. Ha chiesto aiuto, ma non riusciva a dire dove l’incidente fosse accaduto. Rochira era conosciuto in Maremma dove ha prestato servizio molti anni come carabiniere prima di passare da dipendente civile al ministero della Difesa.

Giovanni Cannalire

