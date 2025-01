Gravina-Matera si giocherà al XXI Settembre: trasferta inusuale per i biancoazzurri

Il Gravina rimanda il ritorno allo stadio Stefano Vicino e la sfida contro il Matera si giocherà al XXI Settembre-Franco Salerno, per quella che dovrebbe essere l’ultima dei gialloblu presso l’impianto materano.

Un ritorno rimandato

“Ci dispiace non poter tornare nel nostro stadio già dal match contro il Matera, ma dovremmo farlo contro la Nocerina, due settimane dopo”, è quanto affermato dal vide-presidente del club murgiano Tonino Giannelli nella conferenza stampa pre-Brindisi. A meno di colpi di scena, dunque, quella contro il Matera dovrebbe essere l’ultima al XXI Settembre-Franco Salerno, casa momentanea dei gialloblu da inizio stagione.

Una trasferta inusuale

D’altra parte, per il Matera, quella di domenica pomeriggio non sarà proprio una trasferta. Perché i biancoazzurri giocheranno nel loro stadio, nonostante i compiti organizzativi spetteranno alla società del Gravina. La curiosità, adesso è soprattutto quella di capire come e dove saranno sistemati i tifosi del Matera, considerando che si giocherà nella Città dei Sassi. A questo, una risposta sarà data nei prossimi giorni.

