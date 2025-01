US Lecce, in arrivo in città anche il difensore centrale

Lecce – Non solo Daniel Veiga, è in arrivo in città anche il nuovo difensore centrale che dopo le visite mediche di rito da domani sarà a disposizone di mister Giampaolo. Si tratta di Tiago Gabriel Coelho Oliveira (difensore centrale portoghese classe 2004) che in tarda serata arriverà a Lecce, per sottoporsi domani alle visite mediche di rito.

