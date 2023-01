Gravi le condizioni di una coppia di anziani investita ad Avigliano

AVIGLIANO – Una coppia di settantenni è stata investita oggi pomeriggio ad Avigliano (Pz) da un’autovettura, un pik up, nei pressi della stazione ferroviaria. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato il conducente della vettura. Marito e moglie sono stati trasportati d’urgenza in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale “San Carlo” di Potenza.

