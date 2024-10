Gr Puglia, Rai condannata per comportamento antisindacale

La Rai è stata condannata per comportamento antisindacale dal Giudice del Lavoro di Bari, Luigia Lambriola, per non aver letto il comunicato sindacale relativo allo sciopero dei giornalisti nel Giornale Radio della Regione Puglia delle 18.30 del 6 maggio scorso. Il comunicato spiegava i motivi dello sciopero e l’astensione dal lavoro da parte dei giornalisti in quella giornata.

Il giudice ha accolto il ricorso presentato dall’Assostampa di Puglia, rappresentata dagli avvocati Ettore Sbarra e Bruno Del Vecchio, ordinando alla Rai di rispettare il contratto di lavoro giornalistico e il contratto integrativo Rai-Usigrai del 2000. In particolare, è stato stabilito che, in caso di futuri scioperi, la Rai dovrà consentire la lettura dei comunicati sindacali, nei limiti e con le modalità richieste.

La Rai, difesa dall’avvocato Claudio Scognamiglio, è stata inoltre obbligata a trasmettere durante il Giornale Radio delle 18.30, in una giornata del lunedì, il comunicato sindacale omesso, chiarendo che la lettura avviene in seguito a una decisione del giudice per rimediare all’omissione illegittima del 6 maggio.

La Rai è stata anche condannata a pagare circa 4mila euro di spese processuali all’Assostampa.

