Lecce, ai domiciliari in seguito a furto in fragranza: scappa

Arrestato in fragranza per il furto di un telefonino, scappa dai domiciliari prima del processo per direttissima. La procura aveva riconosciuto all’uomo, di origine senegalese, gli arresti domiciliari invece del carcere.

