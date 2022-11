Giù la Maschera, protagonista il sostituto procuratore Salvatore Cosentino

Condividi su...

Linkedin email

Il nostro protagonista è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, già Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Taranto e di Locri, e Procuratore Reggente presso il Tribunale di Locri; collabora con le cattedre di Diritto penale e Diritto dall’ambiente delle facoltà di Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze Umane dell’Università del Salento; è docente di Diritto Penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. E’ critico letterario, nonché autore teatrale di successo.Nella sua carriera ha seguito diverse inchieste, redatto numerosi saggi di diritto e scritto e condotto spettacoli teatrali sui paradossi del mondo del diritto, nonché su melodramma e crimine. Parliamo di Salvatore Cosentino. Se vi siete persi la puntata in onda su Antenna Sud, potete rivederla in modo integrale qui. Ecco il link

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts