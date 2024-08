Giugliano-Taranto, gara vietata ai tifosi rossoblu

Michele di Bari, prefetto di Napoli, informa che in relazione alla partita Giugliano-Taranto, in programma venerdì 23 agosto 2024 allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania, è stata adottato il “divieto di vendita di tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto”.

Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso13 agosto, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

