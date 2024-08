Bari, Longo: ‘Non siamo ancora al livello delle squadre di vertice’

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juve Stabia, Moreno Longo, allenatore del Bari, ha voluto precisare sue dichiarazioni relative alla posizione della sua squadra rispetto alle concorrenti del prossimo campionato.

“Quando parlavo di 7-8 squadre davanti a noi, non mi riferivo solo alla qualità dell’organico – ha spiegato -. Penso anche a quelle squadre che non hanno cambiato allenatore e che, quindi, possono contare su una continuità tecnica. Noi siamo in una fase di ricostruzione, mentre altre formazioni hanno avuto la fortuna di lavorare con lo stesso staff tecnico già dalle scorse stagioni. Sarebbe presuntuoso dire che abbiamo già colmato questo gap”.

L’allenatore ha poi voluto mettere in guardia dai rischi di sottovalutare gli avversari, commentando l’esordio contro la Juve Stabia: “C’è già chi pensa che sia una partita più facile rispetto alle altre, ma questo è un errore. In Serie B nessuna squadra è abbordabile: se lo pensi, hai perso nella testa. Voglio una squadra con la mentalità vincente, dobbiamo affrontare la Juve Stabia come se fosse il Real Madrid”.

Di seguito la conferenza stampa completa.

