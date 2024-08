Matera, tiene banco il mercato: nel mirino portiere e punta

(di Roberto Chito) Terminato il ritiro di Oricola Carsoli, in casa biancoazzurra si guarda avanti. Domenica pomeriggio, la squadra di Ciullo effettuerà il primo allenamento stagionale in sede. Adesso, l’obiettivo di Cipolletta e compagni è quello di arrivare al meglio per il match di Coppa Italia del prossimo 1 settembre a Fasano.

Giorni di pausa sul campo, ma non per quanto riguarda il calcio mercato. Perché in casa biancoazzurra bisogna completare al più presto la rosa. Portiere ed attaccante sembrano essere le priorità del ds Alessio Ferroni. L’uomo mercato biancoazzurro, anche a Ferragosto ha continuato a sondare profili che potrebbero fare al caso dei biancoazzurri. Per quanto riguarda la porta, si cerca un under 2006. In avanti, invece, si è a caccia del partner giusto per Burzio e Citro.

Saltata la trattativa con la punta Miroslav Markovic, il ds Ferroni è al lavoro per regalare, a stretto giro, al tecnico Ciullo la punta che tanto serve. Non sono esclusi, però, altri innesti. Infatti, alcune valutazioni sono state fatte su alcuni elementi under che in ritiro non hanno convinto e che potrebbero lasciare i biancoazzurri nelle prossime ore. E questi giorni post-Ferragosto potrebbero essere importanti in casa Matera per chiudere la rosa.

