Giornata mondiale contro Aids: ogni giorno muoiono 250 under 14

Il primo dicembre si celebra la Giornata Mondiale contro l’Aids, una malattia che nel mondo continua a uccidere ogni giorno 250 bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Lo ricorda l’UNICEF, sottolineando che solo il 77% degli adulti e il 57% dei minori con Hiv hanno accesso alle cure necessarie.

In Italia, la facciata di Montecitorio sarà illuminata di rosso per sensibilizzare sull’emergenza, mentre anche la Regione Lombardia tingerà i suoi palazzi simbolo. A Napoli, iniziativa particolare: chi si sottoporrà al test per l’Hiv riceverà in omaggio una sfogliatella, un piccolo gesto per incentivare la prevenzione.

