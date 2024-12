Sicurezza mezzi pubblici: sinergia tra Regione Puglia e sindacati Polizia

BARI – Una delegazione delle Segreterie Regionali di Usif, Usic, Uil Polizia e UilPA Polizia Penitenziaria ha incontrato oggi l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, presso la sede regionale di Via Giovanni Gentile. Al centro del colloquio, la proposta di rafforzare la convenzione tra le forze di polizia e i servizi di trasporto pubblico regionale.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza pendolari e, contemporaneamente, aumentare la tutela dei viaggiatori e del personale di bordo. Per raggiungere questo traguardo, i rappresentanti sindacali hanno richiesto l’adozione di una misura già attuata in diverse regioni italiane: la gratuità del servizio di trasporto pubblico per il personale delle forze dell’ordine.

Tra le proposte discusse, l’introduzione di un’applicazione o di un sistema tecnologico che consenta al personale di bordo di verificare in tempo reale la presenza di agenti sui mezzi pubblici. Questo strumento potrebbe facilitare l’intervento immediato in caso di reati o situazioni di pericolo.

L’assessore Ciliento ha accolto con sensibilità e interesse le proposte avanzate, ritenendole meritevoli di un’attenta valutazione. Ha inoltre assicurato il suo impegno nell’analizzare la fattibilità del progetto, che potrebbe rappresentare un passo significativo verso un trasporto pubblico più sicuro per tutti.

